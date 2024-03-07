İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Liverpool'dan Fabio Carvalho'nun bonservisini istiyor.



"ONUN İÇİN YATIRIM YAPACAĞIZ"



Fabio Carvalho'nun gelecek sezon bonservisini istediklerini söyleyen Hull City'nin asbaşkanı Tan Kesler, "Premier Lig seviyesinde bir maaşı var ve Liverpool'un beklentisi yüksek olacaktır. Ancak başkan onunla sözleşme imzalamak isteyecektir. Finansal Fair Play kuralları ve düzenlemeler engel olmazsa Fabio için yatırım yapacağımızdan eminim" dedi.



"PREMIER LİG'E ÇIKARSAK..."



Sözlerine devam eden Tan Kesler, "Eğer Premier Lig'e yükselirsek, alacağımız parayla onun peşinden gideceğimiz kesin. Bu parayı Fabio'ya ayırmaya çalışacağız. Bazı taraftarlarımız için gerçekçi olmayan beklentiler olabilir ama biz çok iyimseriz. Eğer böyle bir şey olursa, bunu yapacağız çünkü Fabio uzun vadede sahip olmak istediğimiz bir oyuncu" diye konuştu.



Liverpool'dan sezon başında Leipzig'e kiralanan 21 yaşındaki Fabio Carvalho, Alman ekibinde süre bulamaması nedeniyle devre arasında takıma geri dönmüştü. Daha sonra Hull City'ye kiralanan genç oyuncu, şu ana kadar Hull City'de 10 maçta sahaya çıktı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU