Hikmet Karaman: 'Kalan 3 maçın 2'sini kazanmalıyız'

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetin takımı sıkıntıya soktuğunu belirten Hikmet Karaman "İlk golü bulduk, ikiyi bulmalıydık. Erken sarı kartlar gördük. Toplamda 5 kart var. Maçı 11'e 11 bitirmek istiyoruz. Zaman zaman oyuncular dikkat etmeli, hakemler de erken kart vermemeli. İlk yarı 3-0 bitirebilirdik. Pozisyon yokken ikinci golü yedik. Kendimizi sıkıntıya soktuk. Oyuncular, bizim oyuncularımız. Fevkalade üzgünüz. Belki 3 puanı hak etmedik ama beraberliği hak ettik. Rakip de 1 puanı kabul etti. Junior Fernandes'i tanırım, öyle baskı özelliği yok ama biz topu ona verdik, golü yedik." dedi.



Açıklamalarına devam eden Hikmet Karaman "Beşiktaş maçından beri zaman zaman eksiklerimiz oldu. Onların yerlerini tamamlıyoruz, artık bunlara bakmıyoruz. 3 maçın 2'sini kazanmak zorundayız. Bundan sonra kazanacağız! Başka yolu yok!" diyerek sözlerini noktaladı.



