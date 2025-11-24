24 Kasım
Herro, ayak bileği ameliyatı sonrası bu gece dönüyor

Tyler Herro, Miami Heat'in bu gece Dallas Mavericks karşısında oynayacağı maçta sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak.

calendar 24 Kasım 2025 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Haberi, ESPN'den Ohm Youngmisuk ile The Athletic'ten Shams Charania duyurdu.

Herro, 19 Eylül'de geçirdiği ayak bileği ameliyatından tamamen iyileşti.

Geçtiğimiz sezon sol ayağında sıkışma (impingement) yaşayan Herro, yaz dönemindeki bireysel antrenman sırasında ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Miami Heat, sezona 11 galibiyet 6 mağlubiyetle iyi bir başlangıç yaparken daha dinamik ve verimli bir hücum yapısı oluşturmuş durumda.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
