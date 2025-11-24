Tyler Herro, Miami Heat'in bu gece Dallas Mavericks karşısında oynayacağı maçta sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak.



Haberi, ESPN'den Ohm Youngmisuk ile The Athletic'ten Shams Charania duyurdu.



Herro, 19 Eylül'de geçirdiği ayak bileği ameliyatından tamamen iyileşti.



Geçtiğimiz sezon sol ayağında sıkışma (impingement) yaşayan Herro, yaz dönemindeki bireysel antrenman sırasında ayak bileğinden sakatlanmıştı.



Miami Heat, sezona 11 galibiyet 6 mağlubiyetle iyi bir başlangıç yaparken daha dinamik ve verimli bir hücum yapısı oluşturmuş durumda.



