Haymanalı Emrah Ercan kimdir, neden öldü?

Haymanalı Emrah Ercan, ölüm haberi sonrası gündem oldu. Avukatı, Emrah Ercan'ın ölüm nedenini açıkladı. Peki Haymanalı Emrah Ercan kimdir? Emrah Ercan nereli, neden öldü?

Ankara Haymana ilçesinde doğan Haymanalı Emrah Ercan olarak bilinen Emrah Ercan yer altı dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Emrah Ercan'ın kaybı geniş takipçi kitlesi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yer altı dünyasının tanınan simalarından olan Emrah Ercan bir süre ceza evinde kaldı. Hayatı hakkında pek fazla bilgi olmayan Haymanalı Emrah Ercan hayatını kaybetti.

Haymanalı Emrah Ercan'ın ölümü sonrası avukatının yaptığı açıklamaya göre Ercan'ın doğal yollardan öldüğü ortaya çıktı. Avukatının açıklamasına göre Haymanalı Emrah Ercan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.