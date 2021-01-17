Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
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Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı
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17 Ocak 2021 17:50
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor, Mirkan Aydın'ı transfer etti
 
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, golcü oyuncu Mirkan Aydın'ı kadrosuna kattı.
İstanbulspor, son olarak Atakaş Hatayspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.



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