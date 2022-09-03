Hatayspor'da parola; maçı kazan, baskıyı kır!

Serkan Özbalta yönetimindeki Hatayaspor, Adana Demirspor maçında 3 puan istiyor. Amaç galip gelerek baskıyı kırabilmek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da parola; maçı kazan, baskıyı kır!
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03 Eylül 2022 15:43
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

HATAYSPOR İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip çıktığı 3 maçta puan alamadı. Puan cetvelinde 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, Adana temsilcisi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Konuk ekip Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 4 maçta 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

KAZANIP BASKIYI KIRMAK İSTİYORLAR

Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatay ekibi bu maçla birlikte üstündeki baskıyı kırma amacında. 

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