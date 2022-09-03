Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.



HATAYSPOR İLK GALİBİYET PEŞİNDE



Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip çıktığı 3 maçta puan alamadı. Puan cetvelinde 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, Adana temsilcisi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Konuk ekip Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 4 maçta 9 puanla 4. sırada yer alıyor.



KAZANIP BASKIYI KIRMAK İSTİYORLAR



Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Hatay ekibi bu maçla birlikte üstündeki baskıyı kırma amacında.



