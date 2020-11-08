Harry Maguire: 'Manchester United kıskanılıyor'

Manchester United kaptanı Harry Maguire, takımının kıskanıldığını ve eleştirilerin kıskançlıktan ötürü olduğunu dile getirdi.



United'ın dünyanın en büyük kulübü olduğunu iddia eden Maguire, "Bu kulüpte geçirdiğim vakitte fark ettiğim şey, dünyanın en çok konuşulan kulübü olmamız. Neden? Çünkü dünyadaki en büyük kulüp biziz. İnsanlar iyi olmamızı istemiyor. Neden? Muhtemelen bizi kıskanıyorlar ve geçmişte elde ettiğimiz başarıları kaldıramıyorlar." dedi.



