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Harris: "Koçlara ve medyaya inat, daha iyi oynadım"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, bu yıl All-Star seçilmemiş olmasından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, bu yıl All-Star seçilmemiş olmasından bahsetti.

Çalkantılı bir 2019-20 sezonunun ardından Harris, kendisinin ve maksimum sözleşmesinin israf olduğunu düşünen Philly taraftarlarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Lakin bu sezon gösterdiği performansla işleri tersine çeviren Harris, kendisinden şüphe duymaya devam edenler hakkında konuştu.

Sixers forveti, HoopsHype'tan Michael Scotto'ya şunları söyledi:

"Philly taraftarları bir All-Star olduğumu anlıyorsa, bunlar muhtemelen geçen yıl evimden çıkarmak isteyen taraftarların aynısıdır. Ben ve Doc (Rivers) bundan bahsettiğimizde, bana oy vermeyen tüm koçlara ve beni pas geçen ulusal medyaya inat daha iyi oynayacağımı söylemiştim."

Tobias, Embiid veya Simmons ile aynı seviyede olmasa da, 76ers'ın başarısına %51.3 şut isabetiyle 20.3 sayı, 7.5 ribaund ve 3.4 asistlik bir katkı sağlıyor.


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