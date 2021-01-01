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Harper: "Jordan, görev adamları olmadan o kadar kazanamazdı"

Eski NBA oyuncusu Ron Harper, ekipteki görev adamları olmasaydı, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın "o kadar çok şampiyonluk kazanamamış olacağını" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Ron Harper, ekipteki görev adamları olmasaydı, Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın "o kadar çok şampiyonluk kazanamamış olacağını" açıkladı.

Harper kısa süre önce, MJ'in kadrosundaki görev adamları olmadan kariyerindeki altı şampiyonluğu kazanamayacağını dile getirdi:

"MJ büyük bir oyuncu, ancak yanındaki görev adamları olmasaydı, kazandığı kadar şampiyonluk kazanamazdı.

İlk şampiyonluğunu kazandığında, yanında genç bir Horace Grant, genç bir Scottie, genç bir BJ Armstrong, veteran bir Bill Cartwright ve John Paxton vardı. Ayrıca harika da bir koçu vardı. O görev adamları olmasaydı, bu altı şampiyonluktan hiç birine sahip olamazdı. "

MJ, 1991'den 1998'e kadar olan zaman diliminde (1.5 senelik emekliliği de dahil olmak üzere) altı şampiyonluk kazanmıştı.


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