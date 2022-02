Haliburton: "Takas haberini alınca, hüngür hüngür ağladım..."

Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, Sacramento Kings'ten takas edildiği an göstermiş olduğu duygusal tepkiyi paylaştı.



Son takas günü öncesindeki en şaşırtıcı hamlelerden birinde Kings ekibi, tartışmasız en iyi ve gelecek vadeden oyuncusu Haliburton'ı Pacers'a göndermişti. Sacramento ekibi bu anlaşma karşılığında Domantas Sabonis ve Justin Holiday'i kadrosuna katmış olsa da, bu takas Haliburton'ı tamamen hazırlıksız yakalamıştı.



Haliburton, Kings'in kendisine takas olduğunu haber verdiği anı, The Player's Tribune'da şu ifadelerle detaylandırdı:



"Yaklaşık bir dakika, en fazla 90 saniye sonra, telefonumun ışığı yandı. Ekrana baktığımda 'Monte' yazıyordu. Bu bizim genel menajer, Monte McNair'dı. Ve yalan olmasın: ismini gördüğümde resmen kalbim sıkışmıştı, o an takas olduğumu anlamıştım.



Hızlı bir konuşma olmuştu. Oldukça sadeydi.



'Hey, seni Indiana'ya gönderdik, haber vereyim dedim. Hayırlısı olsun.'



Ondan sonra belki birkaç kelime daha konuşmuştuk. İkimiz de birbirimize teşekkür etmiştik, sonra da kapatıp telefonumu bırakmış ve hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım..."



Haliburton, yeni takımı Pacers'ın formasıyla oynadığı iki maçta 22.5 sayı, 11.0 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalamış durumda.