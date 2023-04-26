Hakan Keleş: "Çok önemli maçlarımız var"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Çok önemli maçlarımız var'
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26 Nisan 2023 16:29
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, final niteliğinde maçlar oynayacaklarını dile getirdi.

Takım olarak kendilerine güvendiklerini vurgulayan Keleş, "Sağ olsunlar çocuklar inanılmaz şekilde inanıyorlar bu işe. Önümüzde çok önemli maçlarımız var. Buradan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil bu günlerde mücadele etmek. Hep birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın kalecisi ve kaptanı Onurcan Piri ise Medipol Başakşehir maçında taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyi değerlendirerek, "Futbolun içinde birçok duygu durumu yaşanıyor. Çok da normal. İşler iyi giderken alkış, kötü giderken tepki olabilir. Çok normal bunlar. Ben bu takımın kaptanıyım. Takımın lider oyuncusuyum. Burada önemli olan takım arkadaşlarıma değil de tüm tepkinin bana gelmesi. Ben bunu içime çekerim. Önemli olan takım arkadaşlarımın zarar görmemesi. Kaybettiğinde değil, vaz geçtiğinde yenilirsin. Biz vazgeçmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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