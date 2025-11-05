Hac kura çekimi canlı izle 2026: Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kurası nasıl canlı izlenir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kura takvimi ve sonuç açıklama tarihine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. 1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş 2026 hac kurasına katılmaya hak kazandı. Şimdi ise gözler hac kuralarının çekileceği ve hac kesin kayıtlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte 2026 hac kura çekimi takvimi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kuraları için tarih belli oldu.

Buna göre; Binlerce hacı adayının katılacağı 2026 hac kuraları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek.

5 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak.

Kuralar, Diyanet TV ve Diyanet'in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak hac kura çekiminin ardından yapılacak duyuru sonrasında, 2026 hac kura sonuçları için tarih belli olacak.

Hacı adayları, hac kura sonuçlarını 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden ya da "hac.diyanet.gov.tr" adresinden TC kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Hac kesin kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

Hacı adayı olmaya hak kazanacak binlerce kişinin kesin kayıtlarını, kura çekiminin tamamlanmasından itibaren 1 hafta sonra yapması bekleniyor.