Göztepe'de transfer rotası değişti

Transfer döneminde son olarak Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan ve dünyaca ünlü golcü Mario Gomez'in peşinde olan Göztepe'ye Bursasporlu stoper Titi ve Deportivolu orta saha Borges'te kötü haberler geldi. Her iki futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un Titi için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle zora düştü. Yeşil-beyazlılarla kıran kırana pazarlığa devam eden Başkan Mehmet Sepil'in alternatif stoperlere de yöneldiği ifade edildi. Titi'den yaşanan belirsizlik yüzünden Göztepe'nin rotasını Avrupa'ya çevirdiği bildirildi.Sarı-kırmızılıların İzmir'e getirmeye hazırlandığı Kosta Rikalı orta saha Celso Borges ise Deportivo La Coruna ile idmanlara başladı. Perşembe günü Deportivo'nun kampına katılan deneyimli futbolcunun salonda çalıştığı kaydedildi. Deportivo La Coruna Sportif Direktörü Carmelo del Pozo İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, Borges'in geç de olsa takıma dahil olduğunu söyledi. Pozo, "Borges dünya çapında bir oyuncu. Kendisi için gelen teklifler var. Ancak şu an bizim yanımızda" diye konuştu.Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Yunasistan'ın önemli takımlarından Olympiakos ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti. Sahaya Göktuğ, Traore, Wallace Reis, Hakan Cinemre, Gassama, Poko, Castro, Ngando, Tayfur, Halil ve Gouffran on biriyle çıkan İzmir ekibi 14'üncü dakikada Lazaros'un golüne engel olamadı.Göztepeli futbolcular Yunasistan'da yaşanan yangın faciasının ardından sahaya "Geçmiş olsun komşu" pankartıyla çıktı. Göztepe yarın 3'üncü özel müsabakasında saat 16.00'da Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek.