Göztepe'de dev operasyon: Mapou Yanga-Mbiwa

Süper Lig'de Denizli galibiyetinin ardından Yeni Malatya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaşan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.



Son olarak Macar ekibi Ujpest'ten orta saha oyuncusu Nwobodo'ya imza attıran Göztepe, stoper takviyesi için düğmeye bastı. S.Prag'tan ayrılan yerli stoper Semih Kaya ile görüşmelerini sürdüren Göz- Göz yönetimi, Fransa'da son olarak Olimpik Lyon forması giyen Mapou Yanga Mbiwa'yı gündemine aldı.



PALUT TAKİP EDİYOR



Teknik direktör İlhan Palut'un Orta Afrika Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcuyu yakından takip ettiği ve alınması için yönetime onay verdiği öğrenildi. Göz- Göz yönetimi bonservisi elinde olan 31 yaşındaki başarılı savunmacıyla bağlantıya geçerken, ilk teklifini iletti. Ligue1 ekiplerinden teklifler alan Mbiwa'nın Göztepe'ye olumlu yaklaştığı belirtilirken, hafta içinde maddi şartlar masaya yatırılacak.



EN İYİ BAŞLANGIÇ



Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Denizlispor galibiyeti ile başlayıp averajla ilk haftayı lider kapatan Göztepe, Yeni Malatyaspor önünde aldığı beraberlikle puanını 4'e yükseltti. Süper Lig'de 4. sezonuna giren Göz-Göz bu süreçte en iyi başlangıcına imza attı. Sarı-kırmızılılar, ilk sezonunda F.Bahçe (B), Kayseri (M) önünde 1 puan, 2018- 19 sezonunda Yeni Malatya (M), G.Saray (M) karşısında 0 puan, geçen sezon da Antalya (M) ve Beşiktaş (M) önünde yine 0 puan toplayabilmişti.



5



Göztepe'nin transfer listesine giren Mbiwa, Fransa'da son 5 sezondur Lyon ekibinde forma giyiyor. Son 2 sezon Lyon'un ikinci ekibinde top koşturan Mbiwa, Fransa'da Montpellier'de 7 sezon, İngiltere'de Newcastle United'da 3 sezon, İtalya'da ise Roma'da 2 sezon görev yaptı. Montpellier'de 2011-2012 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki stoper, 4 kez de Fransa A Milli Takımı'nda forma giydi.



