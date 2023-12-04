Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? (iOS ve Android)

Google altyapısı ile oluşturulan deprem uyarı sistemi dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı ileten bir yazılımdır. Kullanıcılara deprem anında zaman kazandırmak için tasarlanan sistem Android ve iOS telefonlarda ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok insan Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını sorgulamaya başladı.İvme ölçer kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer hareketi algılanabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, sensörü kulllanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.Veri toplama ve analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihazda aynı anda benzer hareket algılanırsa bu bir deprem işaretidir. Sistem bu verileri hızla analiz eder.Uyarı gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki kullanıcılara hızla uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmasına olanak sağlar.Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor.Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.Ayarlar bölümüne gidin. "Acil durum" seçeneğine basın. Deprem uyarıları sayfasını göreceksiniz. "Uyarıları aç" tuşuna basarak aktif hale getirebilirsiniz.