Göktuğ'dan Göztepe itirafı: ''Göbek bağım buraya gömülü''

ekibikalecilerinden, taraftarı olduğu ve küçük yaşlardan bu yana maçlarına gittiği takımın şu an formasını giymenin kendisi için çok özel ve güzel bir duygu olduğunu belirtti.Göktuğ Bakırbaş, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, 6-7 yaşından beriformasını giydiğini, babasının, göbek bağınıyapıldığıolduğusöyledi.Spor okulunda başladığı Göztepe macerasında 2014-2015'te A takıma çıktığını belirten 22 yaşındaki futbolcu,ifadelerini kullandı.Futbola başladığında savunmada görev yaptığını bildiren Göktuğ Bakırbaş, daha sonra 11-12 yaşındayken takımdaki kaleci eksikliğinden dolayı kalede görev yapmaya başladığını aktardı., kaleciise ustası olarak gördüğünü belirterek,dedi.Geçen sene Manisaspor'da kiralık olarak oynamasının kendisine büyük tecrübe kazandırdığını belirten genç kaleci, Manisaspor formasıyla Denizlispor karşısında attığı gole ilişkin şunları kaydetti:Göktuğ, Göztepe taraftarının kendisini sevdiğini düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:Erzurum kampının çok iyi geçtiğini belirten genç kaleciifadesini kullandı.