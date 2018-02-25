Germain: ''Neymar beni rahatsız ediyor!''

Fransa Ligi'nde haftanın maçı Paris Saint Germain ile Marsilya arasında oynanacak. Zorlu maç öncesi Marsilya'nın forveti Valerie Germain, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar hakkında flaş sözler kullandı.
''PSG'DE MUTLU DEĞİL, RAHATSIZ EDİYOR''
Formda bir sezon geçiren Germain, maç öncesi yaptığı açıklamalarda ''Neymar, spektakülar bir oyuncu. Ama bana göre biraz abartılıyor. Televizyonda izlediğimde beni rahatsız ediyor. Bana göre PSG'de mutlu değil. Başkalarının davranışlarına gülen insanların tekmelenmesi normal. Futbol, hayat gibidir. Gülersen, tekmeyi yersin. Sezonun ilk maçında bizim sahamızda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü, çünkü delirmişti'' sözlerini kullandı.
Öte yandan Marsilya karşısında geçirdiği hastalık nedeniyle Neymar'ın oynamasına şüpheli gözüyle bakılıyor.
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''PSG'DE MUTLU DEĞİL, RAHATSIZ EDİYOR''
Formda bir sezon geçiren Germain, maç öncesi yaptığı açıklamalarda ''Neymar, spektakülar bir oyuncu. Ama bana göre biraz abartılıyor. Televizyonda izlediğimde beni rahatsız ediyor. Bana göre PSG'de mutlu değil. Başkalarının davranışlarına gülen insanların tekmelenmesi normal. Futbol, hayat gibidir. Gülersen, tekmeyi yersin. Sezonun ilk maçında bizim sahamızda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü, çünkü delirmişti'' sözlerini kullandı.
Öte yandan Marsilya karşısında geçirdiği hastalık nedeniyle Neymar'ın oynamasına şüpheli gözüyle bakılıyor.
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