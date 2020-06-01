Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı

Gençlerbirliği, futbolcusu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı
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01 Haziran 2020 14:08
Gençlerbirliği, futbolcusu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bugün futbolcumuz Stephane Sessegnon'un doğum günü. Mutlu yıllar Sessegnon!" ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcu 36 yaşına girdi.

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