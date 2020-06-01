Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı

Gençlerbirliği, futbolcusu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bugün futbolcumuz Stephane Sessegnon'un doğum günü. Mutlu yıllar Sessegnon!" ifadesi kullanıldı.
Kırmızı-siyahlı futbolcu 36 yaşına girdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bugün futbolcumuz Stephane Sessegnon'un doğum günü. Mutlu yıllar Sessegnon!" ifadesi kullanıldı.
Kırmızı-siyahlı futbolcu 36 yaşına girdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın