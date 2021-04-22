Gaziantep'te tepki: 'Penaltı verilmiyor'

Gaziantep Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Alanyaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından kulüplerinin hakemler tarafından cezalandırıldığını söyledi.



Bunun Alanyaspor ile hiçbir alakasının olmadığını dile getiren Mota, "Maça dönecek olursak, ilk yarıda Pawel'e yapılan bir pozisyonda sıkıntı oldu. Rakip takımın stoperi Pawel'i itiyor ve orada net bir penaltı olmasına rağmen hiç müdahale yapılmıyor. Dolasıyla aklımıza bir karşılaştırma geliyor. Bizim 2 maç öncesinde Fenerbahçe maçında attığımız bir golde Papy'nin pozisyonunda sadece dokunuyor olmasına rağmen faul verildi ve gol iptal edildi. Ama burada açık bir faul olmasına rağmen penaltı verilmiyor." diye konuştu.



Takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun kırmızı kart görmesini eleştiren Mota, bu tarz olayların oyunlarını etkilediğine vurgu yaptı.



Maçta çok rahat oynadıklarını ve rakip kaleye çok rahat gelerek goller attıklarını dile getiren Mota, şu görüşleri paylaştı:



"Rakibimizin attığı goller hep duran toptan oldu. Biz ilk defa duran toptan 3 gol yiyoruz. Artık bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Oysaki bütün hafta boyunca sürekli buna çalışıyoruz. Rakibimizden daha iyi oynamamıza rağmen duran toptan yediğimiz goller nedeniyle maalesef puan alamadık. Biz daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz."



