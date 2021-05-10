Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Yapılan testlerde 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.





Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.