Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilk

SERİ BİTİRDİ, İLKİ YAŞADI

🐎Secret Power



🎗8 Koşu

🥇5 Birincilik

🥈2 İkincilik

🥉1 Üçüncülük



Efsane yükleniyor⌛️ pic.twitter.com/yqeYNXoIhc



— Sporx (@sporx) June 26, 2022

96. Gazi Koşusu'nu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazanırken, 23 yıl sonra da bir ilk yaşandı.Son olarak 1999'da iki dişi tay ilk sırada yer alırken, bu yıl da aynı olay tekrarlandı. 1999'daki 73. Gazi Koşusu'nda Bartrobel ile Talaria ilk sırada yer alırken, bu sene ise Secret Power'ın kazandığı yarışta ikinci sıra Mucize Kız'ın oldu.Öte yandan Gazi Koşusu ile birlikte daha önce de Dişi Tay Deneme Yarışı'nı kazanan Secret Power, Ankara Koşusu'nda da ilk sırada yer alırsa, "triple crown" kazanan Türk atçılık tarihindeki ilk kısrak olacak.96. Gazi Koşusu'nda Secret Power ile birinci olan Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı. Yıldırım, ayrıca, Gazi Koşusu'nu 7 yıldır kazanan Ahmet Çelik'in bu serisine de son verdi.