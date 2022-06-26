Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilk

96. Gazi Koşusu'nda 1999'dan sonra ilk iki dişi tay ilk iki sırayı aldı. 1999'da Bartrobel ile Talaria ilk ikiyi alırken, bu yıl ise Secret Power'ın kazandığı yarışta Mucize Kız ikinci oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2022 18:11
96. Gazi Koşusu'nu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazanırken, 23 yıl sonra da bir ilk yaşandı.

Son olarak 1999'da iki dişi tay ilk sırada yer alırken, bu yıl da aynı olay tekrarlandı. 1999'daki 73. Gazi Koşusu'nda Bartrobel ile Talaria ilk sırada yer alırken, bu sene ise Secret Power'ın kazandığı yarışta ikinci sıra Mucize Kız'ın oldu.

Öte yandan Gazi Koşusu ile birlikte daha önce de Dişi Tay Deneme Yarışı'nı kazanan Secret Power, Ankara Koşusu'nda da ilk sırada yer alırsa, "triple crown" kazanan Türk atçılık tarihindeki ilk kısrak olacak.

SERİ BİTİRDİ, İLKİ YAŞADI

96. Gazi Koşusu'nda Secret Power ile birinci olan Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı. Yıldırım, ayrıca, Gazi Koşusu'nu 7 yıldır kazanan Ahmet Çelik'in bu serisine de son verdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ