"Galatasaray'ın Kenan Karaman teklifini reddettik"

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf'tan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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'Galatasaray'ın Kenan Karaman teklifini reddettik'
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18 Kasım 2020 18:32
A Milli oyuncumuz Kenan Karaman'a Galatasaray'ın ilgisi olduğu konuşuluyordu. Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf'tan 26 yaşındaki forvet için açıklama geldi.

Düsseldorf'un yönetim kurulu üyeleri Uwe Klein ve Klaus Allofs, milli oyuncu için ortaya çıkan iddalara cevap verdiler.

"TEKLİF GELMEDİ"

Uwe Klein, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan için açıklamasında; "An itibariyle Kenan için bize gelen bir teklif yok." dedi.

Klaus Allofs ise Galatasaray iddiaları üzerine; "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ve kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." dedi.

Milli Takımımızla başarılı maçlar çıkaran Kenan Karaman için yaz aylarında 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı. O dönemde hiçbir kulüp bu parayı önermedi.



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