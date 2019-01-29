Galatasaray'ın istediği Ze Luis'ten transfer açıklaması

Galatasaray'ın golcü listesinin ilk sıralarında yer alan Spartak Moskova'nın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcüsü Ze Luis, geleceği ile ilgili Rus basınına konuştu.
Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Başka takımların ilgisi güzel, bu işini doğru yaptığını gösteriyor ancak net olarak söylüyorum ki, ben Spartak Moskova'nın oyuncusuyum ve burada sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Tamamen Spartak Moskova'ya odaklandım. Eğer kulübün ve benim ilgimi çeken bir teklif gelirse, oturur geleceği konuşuruz ancak şu anda Spartak Moskova'nın oyuncusuyum" dedi.
"İNGİLTERE'Yİ BEĞENİYORUM"
İngiltere Premier Lig'e gitmeyi hayal ettiğini kaydeden Ze Luis, "İngiltere'yi beğeniyorum, bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bunun için her şeyi yapacağım anlamına gelmiyor bu. Şu anda işimi yapıyorum gerisini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.
ZE LUIS KİMDİR?
Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı.
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Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Başka takımların ilgisi güzel, bu işini doğru yaptığını gösteriyor ancak net olarak söylüyorum ki, ben Spartak Moskova'nın oyuncusuyum ve burada sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Tamamen Spartak Moskova'ya odaklandım. Eğer kulübün ve benim ilgimi çeken bir teklif gelirse, oturur geleceği konuşuruz ancak şu anda Spartak Moskova'nın oyuncusuyum" dedi.
"İNGİLTERE'Yİ BEĞENİYORUM"
İngiltere Premier Lig'e gitmeyi hayal ettiğini kaydeden Ze Luis, "İngiltere'yi beğeniyorum, bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bunun için her şeyi yapacağım anlamına gelmiyor bu. Şu anda işimi yapıyorum gerisini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.
ZE LUIS KİMDİR?
Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı.
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