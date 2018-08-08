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Galatasaray'dan müthiş başlangıç oranı: %68!

Galatasaray, ligdeki açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi ve 8 mağlubiyet aldı.Sarı kırmızılılar, böylece ilk maçlarda yüzde 68'lik galibiyet oranı tutturdu.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'dan müthiş başlangıç oranı: %68!
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08 Ağustos 2018 04:39
Galatasaray ligdeki açılış maçlarına iyi bir başlangıç yapıyor.

Ankaragücü ile cuma günü karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Cimbom lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi. Galatasaray 5'inde berabere kaldı.

Aslan 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 8'inde gol atamadı.

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