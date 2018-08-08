Galatasaray'dan müthiş başlangıç oranı: %68!

Galatasaray ligdeki açılış maçlarına iyi bir başlangıç yapıyor.
Ankaragücü ile cuma günü karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Cimbom lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi. Galatasaray 5'inde berabere kaldı.
Aslan 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 8'inde gol atamadı.
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Ankaragücü ile cuma günü karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Cimbom lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi. Galatasaray 5'inde berabere kaldı.
Aslan 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 8'inde gol atamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın