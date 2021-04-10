Galatasaray'da Ryan Babel cezalı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü, Fatih Karagümrük'e attı.
Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.
Babel cezalı duruma düştü
Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan Ryan Babel, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Babel, Galatasaray'ın Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.
Babel cezalı duruma düştü
Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan Ryan Babel, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Babel, Galatasaray'ın Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.