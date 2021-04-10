Galatasaray'da Ryan Babel cezalı

Galatasaray'ın Karagümrük maçında tek golünü atan Ryan Babel cezalı duruma düştü.

Haber; AA
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Galatasaray'da Ryan Babel cezalı
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10 Nisan 2021 23:33
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü, Fatih Karagümrük'e attı.

Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Babel cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan Ryan Babel, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Babel, Galatasaray'ın Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.



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