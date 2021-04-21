Galatasaray'da Arda Turan kararı

Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan'ın sözleşme durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcunun otomatik opsiyon maddesine gerek duymadan sözleşmesini uzatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Arda Turan kararı
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21 Nisan 2021 09:27
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor. 19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.

YENİ SÖZLEŞME KESİN

Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol-2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye girdiğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.

 


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