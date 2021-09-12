Galatasaray ve Trabzonspor'dan +1 yerli

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynadığı ilk üç karşılaşmada ilk 11'inde 3 yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray, bu karşılaşmada ilk 11'inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verdi.Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi.Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.