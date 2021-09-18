Galatasaray, UEFA'dan maaşları kurtardı

Galatasaray, UEFA'dan elde ettiği gelirle yeni transferlerin ücretlerini karşılayacak duruma geldi. Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar UEFA'dan yaklaşık 7 milyon euro kazandı. Buna yayın gelirleri dahil değil. Böylece Patrick van Aanholt dışındaki yeni isimlerin maaşları da çıkarıldı.

Haber; Akşam
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Galatasaray, UEFA'dan maaşları kurtardı
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18 Eylül 2021 12:25
UEFA Avrupa Ligi ilk sınavında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, şimdiden önemli bir gelir elde etti. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne ayakbastı parası olarak 3.1 milyon euro almıştı. Lazio galibiyetinden 630 bin euro hesaba eklendi. UEFA katsayı hissesinden 3.1 milyon euro da geldi. Böylece yaklaşık 7 milyon euro kasaya girdi. Bu rakam, van Aanholt dışındaki tüm yeni isimlerin maaşlarını karşılamaya yetiyor. Nelsson, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Boey, Halil, Assunçao, Aytaç ve Alpaslan'ın bu yılki maaşları çıktı.

1.9 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Aytaç Kara, 6 milyon lira garanti ücret alıyor. Alpaslan 5, Barış 3.8, Berkan 7, Halil Dervişoğlu ise 8.5 milyon lira kazanacak. Cicaldau 900, Sacha Boey 480, Nelsson 800, Morutan 630, Assunçao ise senelik 450 bin euroya oynuyor. Bu rakamları Galatasaray Başkanı Burak Elmas, resmen açıklamıştı. UEFA'dan gelen parayla maaşı henüz çıkmayan isim olan Aanholt ise yıllık 1.9 milyon euroya imza attı. UEFA yayın gelirleri henüz yatırılmadı. Naklen yayınlardan gelecek paralarla ek ödeme yapılıyor. Aslan yola devam ederse kazanç kapısı açık.

BU SEZON PRİMLER YÜKSEK

Avrupa Ligi'nde galibiyete 630, beraberliğe ise 210 bin euro veriliyor. Ayrıca grup birincileri 1.1 milyon euro, grup ikincileri ise 550 bin euroyu kasasına koyacak. Son 16 turuna kalanlar 1.2 milyon daha alacak. Çeyrek final 1.8, yarı final 2.8, Final ise 4.6 milyon euro değerinde. Kupayı kazanan kulüp, ayrıca 4 milyon daha alacak. Genç bir takım oluşturan Sarı-Kırmızılılar, maaş bütçesini de düşürmüştü. G.Saray, Avrupa Ligi ilk maçındaki performansını istikrarlı hale getirirse, ekonomik olarak rahatlayacak. 

 

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