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Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde El Kabir krizi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Galatasaray Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli takımda El-Kabir krizi yaşanıyor.

Kaynak: DHA
Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde El Kabir krizi
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19 Ocak 2019 18:50
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa El Kabir'in alacaklarının ödendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner,  özel yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi.



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