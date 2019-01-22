MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenen maçı Galatasaray, deplasmanda 1-0 kazanırken çeyrek final için avantajı eline geçirdi.Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 42. dakikada sahaya kaptan olarak çıkan Selçuk İnan'dan geldi. 41. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kalmasının ardından VAR'dan gelen uyarı ile hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu kendisi izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk, topu kaleci ile farklı noktalara gönderdi ve Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.Sarı kırmızılı takım, 90+3. dakikada Muğdat Çelik ile bir daha gol buldu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından Muğdat'ın ofsaytta olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Boluspor ataklarını yoğunlaştırırken Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, kurtarışları ile göz doldurdu.Maçın ilk yarısında Boluspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları ''Forvet istiyoruz'' tezahüratlarında bulundu ve forvet transferi yapılmamasını protesto etti.Galatasaray bu galibiyet ile çeyrek finale yükselme yolunda avantaj sağlarken iki takım, rövanş maçında 29 Ocak tarihinde İstanbul'da tekrar karşılaşacak.20. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan ve çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Linnes'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.29. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Özgür Can Özcan kafayla topu Mustafa Durak'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.42. dakikada ceza sahası içerisindeki ikili mücadelede Sinan Gümüş, Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi.Penaltı atışını kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde tamamlandı.84. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın ortası sonrası Galatasaray ceza sahası içinde karambol oluştu. Ümit Kurt'un şutunda sarı-kırmızılı savunma oyuncuları topu çizgi üzerinden çıkartarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.90+2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muğdat Çelik, kaleci Gökhan Köstereli'yi de geçerek sağ çaprazda dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon öncesi ofsayt olduğu yönündeki VAR uyarısıyla, gol geçerlilik kazanmadı.Bolu AtatürkSuat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet KısalGökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Akabueze, İshak Çakmak, Özgür Can Özcan (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 58 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak (Dk. 58 Guido Koçer)İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan (Dk. 73 Celil Yüksel), Belhanda (Dk. 84 Onyekuru), Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli), Linnes, Donk, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Gökay Güney, Muğdat ÇelikDk. 42 Selçuk İnan (penaltıdan) (Galatasaray)Dk. 26 Diarra, Dk. 41 Burak Bekaroğlu, Dk. 62 İsmail Haktan Odabaşı (Boluspor), Dk. 28 Muğdat Çelik, Dk. 38 Donk, Dk. 68 Ömer Bayram (Galatasaray)