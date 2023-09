Galatasaray Kopenhag CANLI İZLE, Galatasaray Kopenhag maçı link

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray ile Kopenhag Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Bu sezon Galatasaray'ın en formda oyuncularından birisi olarak göze çarpan Mauro Icardi'den Kopenhag maçında da beklentiler büyük olacak. Bu sezon ilk 11 başladığı 6 maçın tamamında skor katkısı veren ve 8 gol, 1 asistlik performansa imza atan Arjantinli oyuncu, Kopenhag karşısında da ilk 11'de sahaya çıkacak. Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, rakip Kopenhag'a karşı yabancı bir oyuncu değil. Danimarkalı savunma oyuncusu, 2 yıl Kopenhag'ın formasını terletmişti. Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, 2019-2021 yıllarında Kopenhag'da oynamıştı. Yıldız savunmacı, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. 24 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Kopenhag maçına kilitlendi. Sezon başında flaş transferlere imza atan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, ilk maçtan galip ayrılmak ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için futbolcularına müthiş bir prim teklif etti. Galatasaray, Kopenhag'ı yendiği taktirde UEFA'dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi elde edecek. Yönetim, bu paranın 1 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira)'sını ise galibiyet primi olarak futbolculara dağıtma kararı aldı. Yönetimin Kopenhag maçı öncesi son antrenmanda futbolcularına vereceği primi açıkladığı belirtildi. Oyuncuların bu açıklamadan sonra yöneticilere teşekkür ettiği gözlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçına oyuncularını müthiş bir motivasyonla hazırladı. Sarı-Kırmızılı oyuncuların da Kopenhag maçını kazanmak için ellerinden ne gerekiyorsa yapacaklarını hocalarına söyledikleri belirtildi. Galatasaray'da Muslera önderliğindeki futbolcuların da arkadaşlarıyla Kopenhag maçı öncesi bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında çıkıyor. Elbette bu grupta Bayern Münih ve Manchester United favori. Ama yine de onların da inişli çıkışlı dönemleri mevcut. Avrupa futbolunun 2 dev ekibinin yer aldığı A Grubu'nda Galatasaray'ın grupta kaderini belirleyecek takım Kopenhag olacak. Danimarka ekibi ile oynanacak 2 maçta 6 puan alması şart olan sarı kırmızılıların bugünkü rakibi Kopenhag, Bayern Münih ve Manchester United ile kıyaslanacak seviyede olmasa da hiç de yabana atılacak takım değil. Danimarka ekibi 2006'dan bu yana 6, son 2 sezonda ise arka arkaya 2. kez gruplara kalmayı başardı. 2010-11 sezonunda son 16 turuna kalan ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2019-20'de çeyrek final oynadı. Geçen sezon Play-Off turunda Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund ile eşleşmişti. İçeride bu 3 takımla da berabere kalırken deplasmanlarda kaybedince gruptan çıkamadılar ancak oynadıkları iyi futbolla dikkat çektiler... Net ve farklı fikirlere sahip yeni nesil genç antrenörlerden biri olan Jacob Neestrup, vatandaşları Thomas Frank (Brentford) ve Kasper Hjulmand (Danimarka Milli Takımı) gibi Avrupa'nın gelecek vadeden eden isimlerinden biri olarak görülüyor. Kopenhag'ta teknik direktörlüğe başlar başlamaz genç ve deneyimli oyuncularla karma bir kimya oluştururken aynı zamanda taktiksel esnekliğe sahip bir takım ortaya çıkardı. Özellikle göreve geldikten sonra oyunların yüzde 50'sinde 4-3-3'ü tercih eden teknik adam 4-1-4-1 ve 4-5-1'i içeren taktiksel geçişleriyle de dikkat çekti. Lazio'dan 4.5 milyon euro'ya bonservisi alınan stoper Denis Vavro ve asıl bölgesi sağ bek olmasına rağmen bir defans oyuncusu hatta sol bek olarak da oynayabilen Kevin Diks'in çok yönlülüğüne sahip olmak Neestrup'a arkada dört ile üç arasında geçiş yapma esnekliği sunan en önemli etken. Oyun modellemesinde ise hayran olduğu iki teknik adam var; Pep Guardiola ve Roberto De Zerbi. Geriden oyun kurma konusunda ise kilit isim olarak Liverpool altyapısında yetişen kaleci Grabara'yı kullanıyor. Temmuz ayında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Lille'ye transfer olan Haraldsson onun oyun planında sahte 9 olarak son derece başarılı oldu. Şimdilerde o rolü Southampton'dan bedelsiz olarak aldıkları Elyounoussi üstlenecek. Peki, Kopenhag başka neleri iyi yapıyor; 1- Konumsal oyundan asla kopmuyorlar. 2- Top rakipteyken yoğun bir prese başlıyorlar. 3- Hatlar arasına oynarken sahte 9'u daha derin konumlandırarak kanatların ters koşular yapmasını sağlıyorlar.DIOGO GONCALVES: · Benfica altyapısında yetişen Portekizli futbolcu ocak ayı transfer döneminde 2 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a gitti. Bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 5 gol, 5 asist yapan 26 yaşındaki Goncalves her iki kanatta da son derece etkili olabiliyor. ELIAS ACHOURI: · Tunuslu kanat oyuncusu tıpkı takım arkadaşı Goncalves gibi her iki kanatta da oynayabiliyor. Özellikle anahtar pas deyince takımda akla ilk gelen isimlerden. Bu sezon 11 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performansıyla da dikkat çekiyor. DIKS VE SORENSEN: · Takımın kanat bekleri hücumda da son derece etkili. İkili bu sezon toplamda 7 gole direkt katkı sağlarken Diks 1 gol, 2 asist; Sorensen ise 4 asistle ön plana çıktı.Galatasaray'da bu sezon gösterdiği harika performansla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, geleceği adına dev bir adım attı. Genç oyuncu, kendi ismini marka olarak tescil ettirmek için 17 Ağustos tarihinde tam on dört sınıfta başvuru yaptı. 18 Eylül'de inceleme tamamlandı. 2 aylık bekleme süresi geçtikten sonra başvuru resmiyet kazanacak. Kerem'in geniş çaplı yaptığı marka başvurusunun içerisinde parfüm, saat, spor faaliyeti, yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Kerem, bu sezon oynadığı 10 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 102 maçta ise 28 gol, 27 asist yaptı.Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Okan Buruk'un ücretine zam çalışmaları tamamlandı. Başkan Dursun Özbek'in "İmkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca ile problem olabilecek bir durum söz konusu değil" sözlerinin perde arkası aralandı. Yönetim, zam için yerli oyunculara verilen en yüksek ücreti baz alacak. Geçen sezon 1+1 yıllık imza atan Buruk'un sözleşmesine, o dönemki Dolar kuru dikkate alınarak 17 milyon TL garanti ücret yazılmıştı. 2023-24 sezonu için ödenecek rakam ise 20 milyon TL. Yeni transferlerden yedek forvet Halil Dervişoğlu şu an hocası Okan Buruk'la aynı parayı kazanıyor. Takımda TL olarak en yüksek ücret 27 milyon TL ile Kerem Aktürkoğlu'na ait. Gurbetçi Kerem Demirbay'a da 1 milyon Euro ödeniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'a yapmaya hazırlandığı yüzde 50'nin üzerindeki zamla başarılı hocanın geçen sezon olduğu gibi yerli isimlerde tavan ücreti almasını sağlayacak.Galatasaray, Devler Ligi arenasındaki ilk maçına Kopenhag karşısında çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz saat 19.45'te Danimarka ekibini RAMS Parkt'ta konuk edecek. Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi Danimarka basını zorlu mücadeleyi manşetlere çıkardı. Danimarka'da Ekstra Bladet, "Kopenhag'ı Türk cehennemi bekliyor" başlığını kullandı. Kopenhag'ın yıldızları Rasmus Falk, Kevin Diks ve Elias Achouri ile yapılan röportaja da haberde yer verildi. Kevin Diks kendilerini bekleyen ateşli atmosferden endişe ile bahsetti. Ekstra Bladet, Galatasaray taraftarının Avrupa'da çok meşhur olan bir atmosfere sahip olduğunu okuyucularına aktardı. Haberde "Türk cehennemi Kopenhag'ı bekliyor" başlığına yer verildi. Haberde "Eğer Kopenhag Ocak ayından sonra Avrupa futbolunda yer alacaksa Çarşamba akşamı Galatasaray'ın dehşet verici sahasından puan alması gerekiyor" denildi. Galatasaray'ın Avrupa'da çok bilinen dehşet verici bir atmosfere sahip olduğu belirtilen haberde "Cadı kazanı. Cehennem. Cennetin krallığı. Yabancı takımlar yeni adıyla RAMS Park'a gittiğinde, atmosferin Avrupa futbolunun sunabileceği en çılgın atmosferlerden biri olduğu her zaman konuşulan bir konudur." ifadeleri kullanıldı. Kopenhag'ın yıldızları Rasmus Falk, Elias Achouri ve Kevin Diks'le yapılan röportaja da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Her zaman sarı ve kırmızıya bürünen bu stadyumda Türk ultraların aşırı ses seviyesiyle çılgına döndüğü yer burası. Çarşamba akşamı Kopenhag'ı bekleyen de tam olarak budur. Burası büyük bir sahne. Kopenhag'ın defans oyuncusu Kevin Diks, İstanbul'daki maçla ilgili sorduğumuz soruya 'Herkesin olmak istediği yer burası' cevabını verdi. Rasmus Falk ise RAMS Park'ın atmosferinden endişe etmiyor." Soru: Buna cadı kazanı desem umarım abartmıyorumdur. Burada puan almanın dışında bazı zorluklar olacak mı? Rasmus Falk: Evet öyle. Ama geçen yıl atmosferin tadını Trabzonspor'da aldık. Daha da fazla tehlike vardı çünkü mesele Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı. Kevin Diks: Trabzonspor'daki maç da biraz aynıydı. Ama şurası açık ki Galatasaray daha büyük. Oynamak istediğimiz oyunlar bunlar. Böyle bir deplasman maçında nefret edilmek ve onları susturmak istiyoruz. Galatasaray taraftarları iyi anlamda çılgınlar ve bu gerçekten çok zor ve çetin olacak. Soru: Deplasmanda puan alınabilecek en iyi yer İstanbul mu? Elias Achouri: Evet, bu kadar yeter. Manchester United ve Bayern Münih muhtemelen Galatasaray'dan daha iyi, yani evet olabilir. Ama asla bilemeyiz. Kevin Diks: Üç takımın da iyi olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Bayern ve United'a karşı maçlar daha büyük olabilir ama Galatasaray deplasmanı oynanması en zor maçlardan biri. Eğer Bayern ve United'a sorarsanız muhtemelen onların da aynı şeyi söyleyecek. Tüm maçları kazanmak istiyoruz, dolayısıyla üç puan alırsak iyi bir başlangıç olur. Ancak daha gidilecek uzun bir yol var. Her şeyin gerçekten mükemmel olması gerekiyor.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu. Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Toreira, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, IcardiGrabara, Jelert, Vavro, Diks, ,Lerager, Claesson, Falk, Gonçalves, Larsson, AchouriUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 453 gole engel olamadı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 116 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü. Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak. Kopenhag'ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun atmosferini iyi bildiği RAMS Park'ta ter döküp dökmeyeceği bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech'in Kopenhag maçına 11'de başlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Samsunspor maçının ikinci yarısında giyen Faslı yıldızın sergilendiği performansı yeterli bulan Buruk, tecrübeli oyuncuyla karşılaşmaya başlamayı düşünüyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçta Tete'nin ise mücadeleye hamle oyuncusu olarak başlaması bekleniyor. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Samsunspor maçına ilk 11'de başlamıştı. Hakim Ziyech, Samsunspor maçında 112 km.'lik şutuyla hafızalara adeta kazandı. O şuta Mauro Icardi kafa sokmuş ve top ağlarla buluşmuştu.Türk Hava Yolları, (THY) Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarının "forma kol sponsoru" oldu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki anlaşma kapsamında Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının kol kısmında THY logosu ile mücadele edecek. Galatasaray, bu akşamki Kopenhag maçı dahil UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da THY logosunu formasında taşımaya devam edecek. Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine THY ile gerçekleştirecek.