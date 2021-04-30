Galatasaray'ın dertleri belli!

Galatasaray şampiyonluk yarışı dışında da mücadeleler veriyor. Ezeli rakipleriyle zirve yarışı veren sarı-kırmızılılar, üç kritik konuda belirsizliklerle savaşıyor. Seçimin durumu, Fatih Terim'in geleceği ve sözleşmesi bitecek futbolcular, camiayı düşündürüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın dertleri belli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 11:27
Galatasaray'da şampiyonluk yarışına tutunmanın mutluluğu yaşanıyor ancak arka planda önemli belirsizlikler var.

Sarı-kırmızılılarda yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği soru işaretleri taşıyor.

Olağan genel kurulun mayıs sonunda yapılacağı açıklandı. Adaylar çıkıyor. Fakat pandemi nedeniyle seçimin yapılıp yapılmayacağı, yapılmazsa
nasıl bir yol izleneceği belirsiz. Terim'in durumu da kafa karıştırıyor.

11 KONTRAT BİTİYOR

Fatih Terim'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor, göreve devam etmeme ihtimali olduğu değerlendiriliyor. Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Arda Turan'ın yanı sıra kiralıklar Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ile Gedson Fernandes'in kontratları sona erecek. Kadroda revizyon gerekiyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.