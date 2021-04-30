Galatasaray'da şampiyonluk yarışına tutunmanın mutluluğu yaşanıyor ancak arka planda önemli belirsizlikler var.



Sarı-kırmızılılarda yönetim, teknik heyet ve futbolcuların geleceği soru işaretleri taşıyor.



Olağan genel kurulun mayıs sonunda yapılacağı açıklandı. Adaylar çıkıyor. Fakat pandemi nedeniyle seçimin yapılıp yapılmayacağı, yapılmazsa

nasıl bir yol izleneceği belirsiz. Terim'in durumu da kafa karıştırıyor.



11 KONTRAT BİTİYOR



Fatih Terim'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor, göreve devam etmeme ihtimali olduğu değerlendiriliyor. Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Arda Turan'ın yanı sıra kiralıklar Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ile Gedson Fernandes'in kontratları sona erecek. Kadroda revizyon gerekiyor.



