Galatasaray ile Gençlerbirliği 99. randevuda

Geride kalan 98 maçta Galatasaray 55 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 22 kez kazandı; sarı-kırmızılılar evinde son 7 lig maçını kazanarak rakibine puan şansı tanımadı ve en farklı galibiyetlerini 6-0'lık skorlarla elde etti.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
 
Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.
 
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
 
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.
 
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.
 
SAHASINDAKİ SON 7 MAÇTA PUAN KAYBETMEDİ
 
Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.
 
Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.
 
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
 
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.
 
Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.
 
Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.
