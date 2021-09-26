Galatasaray'dan Ampute Milli Takımı'na plaket

Galatasaray Kulübü, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı konuk etti.



Karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadı zeminine çıkan ay-yıldızlı futbolcular, kupayla sarı-kırmızılı taraftarları selamladı. Galatasaray Kulübü, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan milli takımın teknik ekip ve futbolcularına plaket verdi.



Plaket, ikinci başkan Ali Polat Bengiserp tarafından teknik direktör Osman Çakmak'a takdim edildi. Osman Çakmak da Ali Polat Bengiserp'e üzerinde futbolcuların isimlerinin yer aldığı milli takım forması hediye etti.



Galatasaray taraftarları, milli sporculara "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla destek verdi.



