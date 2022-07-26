Galatasaray'da yeni transferlere tam not!

Galatasaray'da yeniler yüzleri güldürdü. Cim-Bom'un Kasımpaşa ile oynadığı özel maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Seferovic ve Dubois, performanslarıyla büyük beğeni topladı.İsviçreli golcü Seferovic, yakaladığı ilk fırsatı gole çevirip görev aldığı yarım saatlik dilimde hava toplarındaki etkinliğini de gösterdi. 30 yaşındaki forvetin fizik olarak çok diri görünmesi teknik heyeti sevindirdi. Seferovic'in takım arkadaşlarına yaptığı uyarılar da, yine lider karakterde bir isim olduğunu ortaya koydu. Kasımpaşa maçında 61'de Omar'ın yerine oyuna girip sağ bekte başarılı bir oyun sergileyen Dubois'in de hazır görünmesi sevinç yarattı.Fransız bekin ikili mücadeleleri kazanması ve ofansa katkısı geleceğe dair olumlu mesajlar verdi. Seferovic ve Dubois ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyip beğeni toplarken, diğer yeni transfer Oliveira da yine kalitesini gösterdi. Portekizli oyuncu, Kerem'in golünün hazırlayıcısı olurken, duran toplarda da meşin yuvarlağın başına geçti. Yıldız oyuncunun gelecek yeni partnerleriyle beraber orta sahadaki etkinliğinin daha yukarılara çıkması bekleniyor.Sarı-kırmızılarda Abdülkerim Bardakçı ise her maç daha fazla takıma ısınırken, Nelsson'un formsuz olmasının dezavantajını yaşadı.