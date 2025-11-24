24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da tartışma: Sakatlıkların nedeni!

Galatasaray'da sık sakatlıklar sonrası bu sakatlıkların nedeni de tartışma konusu oldu.

24 Kasım 2025 10:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: DHA
Galatasaray'da tartışma: Sakatlıkların nedeni!
Galatasaray'da son haftalarda yaşanan arka adale sakatlıkları dikkat çekmeye başladı. Sarı-Kırmızılı takımda son 1.5 ay içinde 6 futbolcunun toplam 7 kez aynı bölgeden sakatlık yaşadığı belirtilirken, bu durum camiada endişe yarattı.

Takımda Wilfried Singo'nun iki kez, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ise birer kez arka adale problemi nedeniyle takımdan uzak kaldığı aktarıldı. Peş peşe gelen sakatlıklar, Galatasaray'ın idmanlarında hazırlık süreçlerine ve maç temposuna yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

SAKATLIKLARIN NEDENİ


Art arda yaşanan benzer sakatlıklar sonrası, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında iki temel soru gündeme oturdu: "Oyuncular yeterli seviyede idman yapmıyor mu? Yoğun maç temposu futbolcuların yükünü mü artırıyor?" Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada konuyu geniş kapsamlı şekilde tartışmaya başladı. Kimi taraftarlar teknik ekibin antrenman planlamasını eleştirirken, kimileri ise sezondaki sıkışık fikstürün doğal bir sonucu olduğunu savunuyor. Sakat futbolcuların durumu ve kulübün atacağı adımlar merakla beklenirken, Galatasaray'daki arka adale problemi sezonun en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.



KRİZİN NEDENİ Mİ?

Takvim'in haberine göre, Galatasaray Avrupa'da oyuncu başına en yüksek sprint mesafesini kat eden ekip. Sarı-kırmızılılar, patlayıcı koşulara dayalı bir fiziksel profil sergiliyor. Bu performansın yaşanan sakatlık krizinin nedeni olabileceği ise tartışmaları beraberinde getirdi.

