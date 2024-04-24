Galatasaray'da duran toplar fark yarattı!

Lider Galatasaray, bu sezon geçmiş sezonların aksine duran topları daha etkili kullanıyor.
Pendik maçında da yine kornerden gol gelmişti. Bu durumda yapılan özel antrenmanların etkisi görüldü.
Bunun yanı sıra duran topları kullanan futbolcuların kalitesi de bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.
Özellikle Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi kaliteli ayaklar, farkı yaratan isimler oldu.
Pendik maçında da yine kornerden gol gelmişti. Bu durumda yapılan özel antrenmanların etkisi görüldü.
Bunun yanı sıra duran topları kullanan futbolcuların kalitesi de bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.
Özellikle Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi kaliteli ayaklar, farkı yaratan isimler oldu.