Galatasaray'da duran toplar fark yarattı!

Galatasaray, bu sezon geçmiş sezonlara göre duran topları daha etkili kullanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da duran toplar fark yarattı!
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24 Nisan 2024 10:27
Son güncelleme 24 Nisan 2024 10:28
Lider Galatasaray, bu sezon geçmiş sezonların aksine duran topları daha etkili kullanıyor.

Pendik maçında da yine kornerden gol gelmişti. Bu durumda yapılan özel antrenmanların etkisi görüldü.

Bunun yanı sıra duran topları kullanan futbolcuların kalitesi de bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.

Özellikle Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi kaliteli ayaklar, farkı yaratan isimler oldu.  

 
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