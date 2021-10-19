Galatasaray'da Assunçao beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da Gustavo Assunçao henüz beklentileri karşılayamadı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Assunçao beklentileri karşılayamadı
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19 Ekim 2021 14:15
Gedson Fernandes transferi gerçekleşmeyince transfer edilen Gustavo Assunçao henüz beklentileri karşılayamadı.

21 yaşındaki ön libero, Konyaspor maçında ikinci devrede oynamıştı. Ancak performansı yine yetersiz kaldı.

Pozisyon alma hataları dışında ikili mücadelelerde eksik kaldı.

Kazandığı topların önemli bölümünü de olumlu kullanamadı.


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