Haber Tarihi: 20 Ekim 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 13:08

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2023 GS BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in en çekişmeli maçlarından GS BJK derbisi için geri sayım başladı. Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de Milli Ara dönüşü derbi heyecanı yaşanacak. Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarısı ile dikkat çeken sarı kırmızılılar evinde Beşiktaş'ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlılar ise Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ile yola devam kararı almıştı. Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasının günü ve saati merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi…

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2023 GS BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray Beşiktaş maç bileti futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maç bilet fiyatları açıklandı ve en uygun bilet 700 liradan satışa sunulacak. Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gelebilecek. Puan kaybı yaşayan takımın zirve yarışında önemli yara alacağı derbi öncesi taraftarlar karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, Galatasaray maç kadrosu ve Beşiktaş maç kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm merak edilenler haberimizde...
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

OKAN BURUK'TAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Buruk, hafta sonunda oynanacak derbiye ilişkin olarak "Beşiktaş maçı çok önemli bir derbi. Beşiktaş ligin iyi takımlarından biri. Teknik direktör değişikliği oldu. Burak Yılmaz geldi, Burak da Türk futbolu için önemli bir isim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir isim. Onun için de hayırlı olsun demek istiyorum" dedi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?


Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev maçın bilet fiyatları belli oldu.



Galatasaray-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 17.500
Delux: 15.000
Lux: 13.500
Classic: 12.000
Kategori 1: 7.500
Kategori 2: 6.000
Kategori 3: 4.500
Kategori 4: 3.750
Kategori 5: 3.250
Kategori 6: 2.500
Kategori 7: 2.000
Kategori 8: 750
Kategori 9: 700

Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar izleyecek

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

 

 

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