Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2023 GS BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray Beşiktaş maç bileti futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maç bilet fiyatları açıklandı ve en uygun bilet 700 liradan satışa sunulacak. Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gelebilecek. Puan kaybı yaşayan takımın zirve yarışında önemli yara alacağı derbi öncesi taraftarlar karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, Galatasaray maç kadrosu ve Beşiktaş maç kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm merak edilenler haberimizde...Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, IcardiBeşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, AboubakarGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Buruk, hafta sonunda oynanacak derbiye ilişkin olarak "Beşiktaş maçı çok önemli bir derbi. Beşiktaş ligin iyi takımlarından biri. Teknik direktör değişikliği oldu. Burak Yılmaz geldi, Burak da Türk futbolu için önemli bir isim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir isim. Onun için de hayırlı olsun demek istiyorum" dedi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev maçın bilet fiyatları belli oldu.Premium: 17.500Delux: 15.000Lux: 13.500Classic: 12.000Kategori 1: 7.500Kategori 2: 6.000Kategori 3: 4.500Kategori 4: 3.750Kategori 5: 3.250Kategori 6: 2.500Kategori 7: 2.000Kategori 8: 750Kategori 9: 700İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.