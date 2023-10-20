Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? 2023 GS BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray Beşiktaş maç bileti futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maç bilet fiyatları açıklandı ve en uygun bilet 700 liradan satışa sunulacak. Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına gelebilecek. Puan kaybı yaşayan takımın zirve yarışında önemli yara alacağı derbi öncesi taraftarlar karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, Galatasaray maç kadrosu ve Beşiktaş maç kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm merak edilenler haberimizde... GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar OKAN BURUK'TAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Buruk, hafta sonunda oynanacak derbiye ilişkin olarak "Beşiktaş maçı çok önemli bir derbi. Beşiktaş ligin iyi takımlarından biri. Teknik direktör değişikliği oldu. Burak Yılmaz geldi, Burak da Türk futbolu için önemli bir isim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir isim. Onun için de hayırlı olsun demek istiyorum" dedi. GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev maçın bilet fiyatları belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Premium: 17.500
Delux: 15.000
Lux: 13.500
Classic: 12.000
Kategori 1: 7.500
Kategori 2: 6.000
Kategori 3: 4.500
Kategori 4: 3.750
Kategori 5: 3.250
Kategori 6: 2.500
Kategori 7: 2.000
Kategori 8: 750
Kategori 9: 700 Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar izleyecek
İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.