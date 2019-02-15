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Galatasaray, Avrupa'da galibiyeti unuttu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Kaynak: AA
Galatasaray, Avrupa'da galibiyeti unuttu!
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15 Şubat 2019 00:25
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Benfica 2-1 yenildi.

Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

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