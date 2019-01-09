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Galatasaray 5 verdi, Kasımpaşa 10 istiyor

Galatasaray'ın sezon başında ısrarla istediği ancak bonservis bedelinden dolayı alamadığı Trezeguet tekrar gündeme geldi.

Kaynak: Akşam
Galatasaray 5 verdi, Kasımpaşa 10 istiyor
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09 Ocak 2019 12:12
Galatasaray'da Trezeguet tekrar gündeme geldi.

Garry Rodrigues'i 10 milyon 200 bin euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a gönderen ve kasasını büyük ölçüde rahatlatan Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında da çok istediği Mısırlı oyuncu için yeniden düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Yönetimin, 24 yaşındaki Trezeguet için Kasımpaşa'ya 5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Mısırlı oyuncu, G.Saray'a gelmeyi çok istiyor.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hİlmi Öksüz ise konu hakkında, "Trezeguet'nin 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi kaldırıldı. 3 yıl daha sürecek kontrat var. Piyasa değeri 10 milyon Euro diyebilirim." dedi



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