Galatasaray 5 verdi, Kasımpaşa 10 istiyor

Galatasaray'da Trezeguet tekrar gündeme geldi.
Garry Rodrigues'i 10 milyon 200 bin euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a gönderen ve kasasını büyük ölçüde rahatlatan Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında da çok istediği Mısırlı oyuncu için yeniden düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Yönetimin, 24 yaşındaki Trezeguet için Kasımpaşa'ya 5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Mısırlı oyuncu, G.Saray'a gelmeyi çok istiyor.
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hİlmi Öksüz ise konu hakkında, "Trezeguet'nin 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi kaldırıldı. 3 yıl daha sürecek kontrat var. Piyasa değeri 10 milyon Euro diyebilirim." dedi
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Garry Rodrigues'i 10 milyon 200 bin euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a gönderen ve kasasını büyük ölçüde rahatlatan Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında da çok istediği Mısırlı oyuncu için yeniden düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Yönetimin, 24 yaşındaki Trezeguet için Kasımpaşa'ya 5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Mısırlı oyuncu, G.Saray'a gelmeyi çok istiyor.
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hİlmi Öksüz ise konu hakkında, "Trezeguet'nin 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi kaldırıldı. 3 yıl daha sürecek kontrat var. Piyasa değeri 10 milyon Euro diyebilirim." dedi
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