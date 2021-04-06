Galatasaray, 2021 yazının ilk transferini yaptı!

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.



NTV'de yer alan habere göre; Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'yı ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.



Kasımpaşa'daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.



Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı



