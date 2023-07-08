Fransa Bisiklet Turu 8. etabı sona erdi

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) sekizinci etabını, Lidl-Trek takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı.



Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Libourne ile Limoges arasındaki 201 kilometrelik etabında Pedersen, 4 saat 12 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen ikinci, Jumbo-Visma'dan Belçikalı Wout van Aert üçüncü oldu.



Astana takımı için yarışan Büyük Britanyalı Mark Cavendish geçirdiği kazanın ardından omzundan sakatlandı ve tura devam edemedi.



Genel klasmanda ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 34 saat 09 dakika 38 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürdü.



