Fransa Bisiklet Turu 8. etabı sona erdi

Fransa Bisiklet Turu 8. etabını, Lidl-Trek takımından Danimarkalı Mads Pedersen birinci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fransa Bisiklet Turu 8. etabı sona erdi
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08 Temmuz 2023 18:53
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) sekizinci etabını, Lidl-Trek takımından Danimarkalı Mads Pedersen kazandı.

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Libourne ile Limoges arasındaki 201 kilometrelik etabında Pedersen, 4 saat 12 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen ikinci, Jumbo-Visma'dan Belçikalı Wout van Aert üçüncü oldu.

Astana takımı için yarışan Büyük Britanyalı Mark Cavendish geçirdiği kazanın ardından omzundan sakatlandı ve tura devam edemedi.

Genel klasmanda ise Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 34 saat 09 dakika 38 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürdü.

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