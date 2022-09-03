Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Ligin 5. haftasında oynanan mücadeleyi Frankfurt 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Daichi Kamada, 22. dakikada Sebastian Rode, 67. dakikada Lucas Melo ve 84. dakikada Rafael Borre kaydetti.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, 8 puana yükseldi. Leipzig, 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Wolfsburg ile karşılaşacak. Leipzig, Dortmund'u ağırlayacak.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Daichi Kamada, 22. dakikada Sebastian Rode, 67. dakikada Lucas Melo ve 84. dakikada Rafael Borre kaydetti.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, 8 puana yükseldi. Leipzig, 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Wolfsburg ile karşılaşacak. Leipzig, Dortmund'u ağırlayacak.
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