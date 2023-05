New York Knicks guardı Evan Fournier, "Knicks'in bu yaz beni takımda tutmasına imkan yok" ifadelerini kullandı.



Fournier, Knicks ile geçirdiği zamandan keyif almış olsa da, New York'taki zamanının muhtemelen sona ermek üzere olduğu konusunda gerçekçi konuştu:



"Kalmayacağımı biliyorsunuz. Beni tutmalarına imkan yok. Tutarlarsa çok şaşırırım. Yani göreceğiz. Tabii ki benim elimde olan bir şey değil."



Sezon başında Knicks rotasyonundan çıkarılan ve sadece 27 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 18.9 milyon dolarlık maaşının yanı sıra New York'un genç oyunculara yatırım yapmasının, takas edilebilmesinin sebeplerinden bazıları olduğunu bildiğini açıkladı:



"Yani, kalsam şaşırmaz mıydınız? On birinci yılımdayım, kontratım büyük, ve tabii ki gençleri yetiştirmeye odaklanıyorlar. Bu yıl oynamadım, neden beni tutsunlar?"



Fournier bu sezon maç başına 6.1 sayı ortalaması yakalamıştı.