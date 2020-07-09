Fode Koita: "Neden kaybettik? Belirli bir sebebi yok!"

Kasımpaşa'nın santrfor oyuncusu Koita, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fode Koita: 'Neden kaybettik? Belirli bir sebebi yok!'
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09 Temmuz 2020 23:16
Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Fode Koita, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı sebebiyle oyundan çıktığını dile getiren Koita, "İlk yarıda arka adalemde sorun yaşadım, devam ettim ancak ikinci yarı artık oynayamayacak durumdaydım ve çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Koita, "Neden kaybettik? Belirli bir sebebi yok, bu maçı kazanabilmek için çok iyi hazırlandık ancak kaybettik. Yeterli skoru yakaladık, goller attık, iyi performans sergiledik ancak olmadı. Ben de goller attım ancak bunlar yeterli olmadı ve son anda gol yiyerek maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.



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