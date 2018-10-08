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Filenin Sultanları, ABD'ye 3 - 0 yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. Turdaki ikinci maçında ABD'ye 3 - 0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Filenin Sultanları, ABD'ye 3 - 0 yenildi
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08 Ekim 2018 10:13
Japonya'da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, 2. Turdaki ikinci maçında ABD'ye 3 - 0 mağlup oldu.

Millilerimiz, A.B.D. karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadelede rakibine 3-0 (21-25, 17-25, 18-25)'lık skorla yenildi.

Millilerimiz, 2. Tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında 10 Ekim Çarşamba (Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece) TSİ 04.40'ta Azerbaycan ile karşılaşacak.

SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
A.B.D.: Murphy, Larson, Hill, Akinradewo, Gibbemeyer, Lloyd, Robinson (L) (Lowe, Wilhite, Hancock)
SETLER: 21-25, 17-25, 18-25
SÜRE: 1 saat 19 dakika (26', 26', 27')

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