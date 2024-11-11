Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferdi Kadıoğlu sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2024 18:36
Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

NTV'nin haberine göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery