Fenerbahçe'nin yeni forvetini yazdılar

Çin Ligi'nde Wuhan Zall forması giyen Brezilyalı santrfor Leo Baptistao'yu Fenerbahçe'nin istediği iddia edildi.
Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler.
Baptistao, 2020 yılında 4 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.Çin'de forma giyen santrafor Leo Baptistao için Fenerbahçe'ye transfer iddiası gündeme geldi.
Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler.
Baptistao, 2020 yılında 4 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.Çin'de forma giyen santrafor Leo Baptistao için Fenerbahçe'ye transfer iddiası gündeme geldi.