Fenerbahçe'nin yeni forvetini yazdılar

Çin'de forma giyen santrafor Leo Baptistao için Fenerbahçe'ye transfer iddiası gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni forvetini yazdılar
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15 Ağustos 2020 13:48
Çin Ligi'nde Wuhan Zall forması giyen Brezilyalı santrfor Leo Baptistao'yu Fenerbahçe'nin istediği iddia edildi.

Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler.

Baptistao, 2020 yılında 4 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.Çin'de forma giyen santrafor Leo Baptistao için Fenerbahçe'ye transfer iddiası gündeme geldi. 



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