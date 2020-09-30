Fenerbahçe'den 'sağ'a yeni formül: Emiliano Buendia

Fenerbahçe, Norwich'in 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Emiliano Buendia için görüşmelere başladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'den 'sağ'a yeni formül: Emiliano Buendia
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30 Eylül 2020 16:59
Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kiralamak istiyor. Sağ kanat bölgesinde dışında 10 numara pozisyonunda da görev alabilen oyuncu için İngiltere'de görüşmeler start aldı.

Norwich 23 yaşındaki oyuncuyu 2018 yılında İspanya ekibi Getafe'den 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan Arjantinli orta saha 1 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Buendia'nın Norwich City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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